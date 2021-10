COLUMN. Nood aan een vriend in de politiek? Neem een hond. Voor Jan Jambon: Fluf

Het is niet zozeer een politieke als wel een taalkundige kwestie. Kun je over iemand zeggen dat het niet zijn beste week was als die iemand sinds zijn inzwering als minister-president nog niet eens een gewoon goéde week heeft gekend? Ziedaar het probleem Jan Jambon. Doodsverachting is een understatement voor de manier waarop Jambon vanuit Dubai de bocht nam inzake het Covid Safe Ticket. Nooit, had hij gezworen, zou een Vlaming dat ticket moeten tonen. Maar als Jan Jambon dat zweert, dan weet je dat je je CST maar beter op zak hebt als je morgen in volle Veldstraat dringend moet plassen, op straffe van een natte broek. Als Jan Jambon garandeert dat het huis nog lang niet in brand staat, dan weet je dat de brandweer eigenlijk al onderweg had moeten zijn, op straffe van een dak in lichterlaaie.