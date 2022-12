COLUMN. Nog enkele dagen, en het is Kerstmis. Tijd genoeg voor een van de vele regeringspartijen om nog eens een politica onder de bus te gooien

Deinze Winterpret op de oude Leie: van fietsen op het ijs tot mobiele drankstand

Op het Sint-Poppoplein is er Winterpret aan de Leie, maar wat verderop was het vooral winterpret op de Leie. De dichtgevroren Leiearm in Astene werd overrompeld door gezinnen met schaatsen aan de voeten, een slee onder de poep en zelfs een fiets tussen de benen.

13:28