COLUMN. ‘Niet Conner Rousseau is de opvolger van Patrick Janssens, lijkt me. Wel premier De Croo’

Was het nog een vierde keer gebeurd, dan had ik aangifte voor stalking overwogen. Tot driemaal toe zowaar dook Patrick Janssens dit weekend op in mijn hoofd. Je zou voor minder paranoia worden, want sinds hij na de politiek ook het voetbal heeft verlaten, schuwt Janssens de schijnwerpers. Hoogstzelden nog geeft hij een interview. Een uitzondering maakte hij zaterdag voor onze vrienden van ‘De Tijd’. Die wilden van hem en andere ex-CEO’s weten hoe Jean-Paul Van Avermaet zich moet voelen nu hij is ontslagen als baas van bpost. Janssens zelf werd drie jaar geleden bedankt als CEO van Racing Genk. Andere CEO’s omschrijven hun ontslag als een rouwproces, Janssens hield het bij een kras op zijn carrosserie. Niet op zijn ziel. Die liep hij op toen hij in 2012 werd bedankt als burgemeester. Gene Bervoets bood toen zijn schouder aan. Maar ontslagen worden als CEO? Die kras laat je verwijderen met een fractie van je ontslagpremie. Ik weet niet hoe ver de uwe strekt, maar mijn voorraad medeleven is te beperkt om hem te verkwisten aan een ontslagen CEO. Meneer Van Avermaet, Miami Beach wacht op u — met open armen of met handboeien, dat valt te bezien.