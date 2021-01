COLUMN. “Net als Sophia Loren (86) wens ik Joe Biden (78) een jongere body double toe: Kamala Harris (56)”

Ze had mijn moeder kunnen zijn en dus hoorde ze in mijn jongensdromen eigenlijk niet thuis in het rijtje met Debbie van Blondie, Patty van Luv’ en Esther van de Dolly Dots. Toch dook Sophia Loren erin op. In de tijdloze ranking van Italiaanse diva’s haalt Loren het van Gina Lollobrigida met een neuslengte en van Claudia Cardinale met een cupmaat. Toegegeven, ik was haar al jaren uit het oog verloren tot ik vernam dat ze dit jaar zowaar kans maakt op een Oscar. Sophia Loren is 86. Haar eerste Oscar dateert van 59 jaar geleden. Dat is Eddy Merckx (75) die nog één keer terugkeert om de Tour te winnen. Dat is Joe Biden (78) die nog één keer opstaat uit zijn schommelstoel om president van Amerika te worden.