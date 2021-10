COLUMN. Muis is het liefste koosnaampje

Tweede procesdag zit erop, Bart De Pauw kreeg het laatste woord: “Jammer dat ze mijn excuses niet aanvaarden”

6:11 De tweede en laatste procesdag in de zaak-Bart De Pauw is afgelopen. De verdediging van De Pauw legde voor het eerst haar kaarten op tafel. Advocaat John Maes kwam ook met een juridisch argument op de proppen: hij meent dat een deel van de aanklachten niet vervolgd kan worden omdat ze dateren van voor 15 april 2016. Het laatste woord was voor de vrouwen en voor Bart De Pauw zelf, die bijzonder emotioneel was. Het vonnis wordt later dit jaar verwacht. Lees hieronder hoe de procesdag verliep.