COLUMN. Met statistieken bewijs je alles. Zelfs dat België een olympisch topland is

Tien dagen voorbij. Nog zes te gaan. België in Tokio, wat moeten we daarmee? Mogen we de euforie na het goud van Nina Derwael nog even rekken? Of was het bladgoud dat onze grijze middelmaat moet bedekken? Gooien we er even de medailletabel tegenaan. De simpelste statistiek, maar tegelijk de enige die er toe doet. Jazeker bestaan er ook tabellen die breder gaan dan het podium en alle top-8-plaatsen registreren, maar die worden vooral gehanteerd door landen die er hun gebrek aan medailles mee hopen te camoufleren. Zoals België. Alsof elke vierde plaats net zo goed brons had kunnen zijn en het verschil tussen zesde en zilver een kwestie van pech of toeval is. Sinds jaar en dag halen wij goud in olympisch zelfbedrog. Net niet vinden wij charmanter dan net wel. Zit een uitgetelde atleet in zak en as, dan is er altijd wel een positivo met een microfoon die hem bezweert dat hij ontzettend trots moet zijn op die knappe kwartfinale, die ondankbare zeventiende plaats, die onverdiende zesenveertigste. Via de herkansingen op de mat of het water wroeten wij ons naar de volgende ronde. Nauwlettend houden we de beste verliezende tijden in het oog. Maar een keertje gaan slapen met niets en wakker worden met twee keer goud, driemaal zilver en viermaal brons, dat overkomt ons nooit.