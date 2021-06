COLUMN. Meneer Shakespeare, u die de pest heeft overleefd in 1593, juicht u de versoepelingen toe?

Mag ik u het debuut van Ibe Rossel (22) warm aanbevelen? Haar boek heet ‘Shakespeare kent me beter dan mijn lief’. Een slimme titel is het halve werk, maar ook wat volgt balanceert even gracieus tussen ernst en lichtvoetigheid als Nina Derwael op de balk. Meer lof mag een oude witte man een jonge schrijfster niet toezwaaien zonder zichzelf verdacht te maken. ‘Shakespeare kent me beter dan mijn lief’ wil duidelijk maken hoeveel fun — ei zo na had ik geschreven: hoe leerrijk — klassieke schrijvers zijn voor twintigers van nu. Uit ‘Robinson Crusoe’ van Daniel Defoe (1660-1731) onthield Ibe Rossel dat je beter geen seks hebt op je eerste date. Van Jane Austen (1775-1817) en ‘Pride and Prejudice’ leerde ze flirten. En na lectuur van William Shakespeare (1564-1616) begreep ze alles over jaloezie.