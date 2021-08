COLUMN. Mag ik u voorstellen: Team Radja. Niet de Rode Duivels, maar de Snelheidsduivels

Geen slechte coach, die Roberto Martínez, maar kan iemand hem eens duidelijk maken dat snelheid alles is in het moderne voetbal? Zijn Rode Duivels zijn te traag. Dat valt simpel op te lossen, maar dan moet Martínez out of the box denken en een elftal opstellen waarin leeftijd en talent ondergeschikt zijn aan topsnelheid. Laten we ze niet de Rode Duivels noemen, maar de Snelheidsduivels. Stuk voor stuk hebben deze heren zichzelf bewezen. Niet alleen op twee benen, ook op vier wielen. Niet alleen op het veld, ook voor de politierechter. En niet één keer, maar bij herhaling. Perfect tweevoetig zijn ze niet, maar welk ander team in Europa herbergt zo veel zware rechtervoeten als dit?