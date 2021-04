COLUMN. ‘Liever de formele ‘u’ van Filip Joos dan de kleffe kleuterklap van mijn warenhuis: ‘Hallo Goebeziger!’’

Filip Joos is de Wout van Aert van de voetbaljournalistiek. Hij is in alles bijna de beste, wat niet hetzelfde is als de beste in bijna alles. Joos is een uitstekende analist, maar Peter Vandenbempt is nog net iets beter. Joos is een uitmuntende commentator, maar Dirk Deferme blijft de ongekroonde koning. Joos heeft een elegante pen, maar de enkels van Stephan Keygnaert zijn hoog gegrepen. Ik beluister en ik lees hem graag en geloof hem op zijn woord als hij poneert dat Parma dit seizoen de degradatie naar de Serie B had kunnen vermijden als ze Dejan Kulusevski nog een jaartje van Juventus hadden mogen lenen. Joos weet veel en Joos weet dat. Vandaar dat sommigen hem een betweter vinden, het lot van wel meer mensen die het inderdaad beter weten — zie Frank Vandenbroucke. Toch is Filip Joos niet eens de slimste thuis, althans niet als zus Ruth op bezoek is. Ruth Joos is briljant. Niet alleen de rijkdom, ook het talent is in deze wereld wraakroepend ongelijk verdeeld.