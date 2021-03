COLUMN. “Leve prins Philip! Straks 100 en klaar voor de tweede helft van zijn leven”

Ze lopen niet dik, de mannen van 99 jaar die na een hartoperatie en een maand in het ziekenhuis niet naar het mortuarium gaan, maar gewoon weer naar huis. “Windsor Castle, please. Zet u me maar af aan de poort. Ik loop zelf wel.” Het is dat prins Philip zijn rijbewijs heeft ingeleverd op zijn 97 of hij was eergisteren zelf nog achter het stuur gekropen. Twee jaar geleden tikte hij met zijn Land Rover een Kia’tje aan. Dat gebeurde in Sandringham, niet de residentie in de Zwinlaan in Knokke-Zoute, maar het gelijknamige koninklijk domein in Norfolk. Twee dagen na het ongeval berispte de politie hem voor rijden zonder gordel — een modegril, die gordel. Bij Philip stapte je niet ongestraft in. 95 was hij toen hij de Obama’s een lift gaf op Windsor. Barack en Michelle trokken bleek weg, een effect dat — met wat we sinds Oprah Winfrey weten — door sommige royals als wenselijk zou worden omschreven.