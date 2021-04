COLUMN. Let's Go Urban leek een droomfabriek. Beetje naïef, achteraf gezien

Hoe kon het zo mislopen in Antwerpen? Met de feestzaal die door Sihame El Kaouakibi werd omgedoopt tot ‘Urban Center’? Ooit was daar een orangerie, waar men in de winter de plantjes van de stadsplantsoenen bewaarde. Dat weet ik omdat ik een boogscheut verder ben opgegroeid, op het Kiel. Destijds, we spreken over de jaren 70, werd die orangerie gebruikt voor feesten en rommelmarkten, je zag er volkse figuren die ‘de Fons’ of ‘de Walter’ heetten. Vlakbij vond je de Abdijstraat, een mooie winkelstraat waar men twee keer per jaar nieuwe schoenen kocht. In de zomer was er braderij met De Strangers: hoogtepunt van onze grote vakantie.