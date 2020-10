COLUMN. Kón ik mijn grootmoeder nog maar beschermen

Ze heette Paula. Ze kwam uit een gezin van tien kinderen en schonk zelf tien kinderen het leven. Ze was mijn grootmoeder langs moeders kant. Ze stierf toen ik veertien jaar was. Ik was te jong om haar te verliezen, maar mijn moeder was de jongste van haar zeven zonen en drie dochters, en ik was de jongste van haar negenentwintig kleinkinderen. Ik wist dus dat de kans klein was dat ze me volwassen zou zien worden. Toen ze op sterven lag en ik naar huis ging omdat ik het niet meer kon aanzien hoe ze langzaam weggleed, drukte ik een laatste kus op haar voorhoofd.