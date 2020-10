COLUMN. Kleine gelukskes

Mijn gelukske? Het Thaise restaurant in de binnenstad, denk ik. Lichtpunt in deze dagen. Nummer 32, de kip met zwarte peper en knoflook, mmmm. De dag nadien ruikt het huis merkwaardig, maar lekker is het wel. Liefst drink ik er een Thais biertje bij, maar sinds kort moet je dan éérst op je horloge kijken: kan het flesje nog mee in de afhaaldoos, of is het na achten en is de drooglegging begonnen? Kleine gelukskes zijn broos, zeker nu.