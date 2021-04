COLUMN. Kevin De Bruyne gaat wekelijks meer verdienen dan Sihame El Kaouakibi kan uitgeven

We kunnen er een miljoen of twee naast zitten, maar Kevin De Bruyne, tewerkgesteld bij Manchester City, gaat voortaan 20 tot 25 miljoen per jaar verdienen. Daar schrok mijn lieve schoonmoeder van, zij die geboren is in de oorlog en sindsdien elke cent doormidden bijt. ‘25 miljoen frank? Ze zijn zot geworden.’ Liefdevol moest ik haar corrigeren. ‘Nee, oma. 25 miljoen euro. Tel daar zijn maaltijdcheques bij en je komt aan één miljard Belgische frank. Vijf jaar lang.’ Oma liet dat even bezinken. ‘Om te voetballen?’ Dat kon ik enkel beamen. ‘Om te voetballen, ja.’