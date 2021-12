COLUMN. Kerstfeest. Even de prikken vergeten, straks draait het om cocktailprikkertjes

Deze week begint het weekend op vrijdag, met een kerstfeest. Een avond die troostend kan zijn, schrijft onze columniste Nadine Van Der Linden. Even alles vergeten, schuilen onder de takken van de stamboom. Even geen spuiten, alleen huisgemaakte mayonnaise die uit een spuitzak komt. Geen prikken, maar coktailprikkertjes met een tomaatje en een kaasje. Dit zijn haar wensen, voor alle mensen van goede wil, maar ook voor mensen die de wil wat kwijt zijn, die mekaar hopen weer te vinden, of die vanavond gewoon eens goed willen eten.

Vrede op aarde! Voor alle mensen van goede wil, natuurlijk. In het bijzonder: voor zij die wel willen, maar niet kunnen. Zij die opnieuw getroffen worden door de maatregelen. Ze zeggen: waar een wil is een weg, maar na twee jaar zou je de wil en de weg soms verliezen. Moge deze avond voor hen troostend zijn. Even vergeten, een paar uur schuilen onder de takken van de stamboom. Wereldnieuws ruilen voor de eigen varianten. Kinderen zijn geboren en vaders zijn met pensioen gegaan. Moeders hebben diagnoses gekregen, zonen hebben hun rijbewijs gehaald. Wanneer hebben we het nog eens een avond over mekaar gehad? Vanavond, misschien?

Vrede op aarde dus! Voor mensen met een echte kerstboom en mensen met een plastieken. Voor alle mensen die uren in de keuken staan te zwoegen en voor zij die met een vork drie gaatjes in plastic folie prikken. Vier minuten, 750 Watt. “Zelf gemaakt?” “Neen. Zelf gekocht.” Voor zij die vroom in de middernachtmis zitten en zij die iets van plan zijn dat niet zo katholiek is. Soms zijn dat dezelfden. Ach, leer ons de mensen kennen.

Voor collega’s. Voor iedereen die vanavond werkt, omdat iemand het moet doen. Voor het zorgpersoneel dat uit bekertjes zal drinken en taart op slappe borden eet. Ook als een land feest viert, gaat het alledaagse door. Gejammer uit kamer 402, tweede verdieping. “Zuster, kan u komen?” Dank u om er te zijn als wij straks in kersttrui van de trap stuiken of snijden in eigen vlees.

Voor de kinderen die vanavond vijf keer zullen vragen of de cadeautjes al open mogen. Voor de pakjesbezorgers die zich krom hebben gewerkt om alles vandaag geleverd te krijgen, want morgen moeten ze er niet meer mee afkomen. Vergeten we evenmin: alle mensen die deze namiddag met een rood hoofd en wapperende jaspanden door de winkelstraten zullen rennen, zich met ware doodsverachting even voor sluiting tussen de kleiner wordende spleet van een schuifdeur werpen, één vraag bonzend in hun hoofd: waarom doé ik dit eigenlijk? Drie uur later, wanneer tante Ilse verrukt haar cadeau in handen draait, weten ze het weer: daarom dus.

Voor zij die vorig jaar kerstmis met vieren vierden en dit jaar met drieën. Of altijd met tweeën waren en vanavond alleen. Voor alle mensen die één mens missen of, gevoelig als ze zijn, misschien niet meer weten waar ze zelf gebleven zijn. Tanden bijten. Vroeger naar huis. Huilen. Herpakken.

Voor zij die corona beu zijn, het niet meer willen hebben over de spuit. Alleen over spuitzakken waaruit huisgemaakte mayonaise zich krullend neervlijt. Toefjes op een hardgekookt ei, een kappertje erop, er zijn geen details. Laten we het eens een avond niet hebben over prikken, niet over prikschade, niet over prikspijt. Alleen cocktailprikkertjes op dit feest. Klassiek met een kaasje en een kerstomaatje. Modern met falafel en hummus. Smullen en smakken en slurpen. Discreet champagneboertje. Hihihihi. Hoho.

Quote Laten we zotjes doen, dat helpt om niet zot te worden. Laten we uitbundig doen, zonder uitzinnig te worden. Sterke verhalen, pikante moppen, iedereen lacht, je echtgenoot zelfs iets te luid

Laten we zotjes doen, dat helpt om niet zot te worden. Laten we uitbundig doen, zonder uitzinnig te worden. Sterke verhalen, pikante moppen, iedereen lacht, je echtgenoot zelfs iets te luid. Vergeet ze, de artikels waarin u verteld werd hoe de zatte nonkel op kerstavond te mijden valt en hoe een nieuwsgierige oma best de mond wordt gesnoerd. Hoe kil, allemaal. Zatte nonkels zijn ook mensen. Hoe lang is het geleden dat iemand hen heeft gevraagd hoe het gaat? Nonkel, waarom is de fles chardonnay eigenlijk uw toevlucht geworden? Oma, waarom vind je dat belangrijk, of ik al een lief heb? Verbonden zijn, draadjes spinnen: indien op avonden als deze niet, wanneer dan wel? Indien we nu niet geven, wanneer straks? ‘Geven’ klinkt trouwens te ordinair. Geven kan gedachtenloos, emotieloos. Vanavond schénken wij. Wijn, aandacht, liefde.

Ja, vrede op aarde! Voor man en paard, voor de honden met een hoed op, voor vriend en vijand, voor echtgenote en minnares, voor de peuters en de kleuters, de paters en de saters, de roepers en de stille waters. De hulpelozen en de hopelozen, hoe ze ook heten. Voor zij die vanavond gewoon eens lekker willen eten en er voor de rest niet veel van moeten weten. Voilà! Of zijn we nog iemand vergeten?

Voor u, lieve lezer.

LEES OOK: