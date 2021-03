COLUMN. ‘Kan Gilbert nog Milaan-Sanremo winnen? Nee, sprak Dirk De Wolf. Waarna hij veelzeggend zweeg’

Zou er aan de tafel van ‘Extra Time Koers’ ooit een exuberantere gast hebben plaatsgenomen dan Dirk De Wolf? Een uur lang woekerde De Wolf met woorden zoals hij vroeger met zijn krachten deed: niet altijd weloverwogen, maar stampend en dagend een lust voor oog en oor. Afgemeten aan Dirk De Wolf is Eddy Planckaert een introverte diplomaat. ‘Extra Time’ begint telkens met een vragenrondje van tien dilemma’s waarop de gast geacht wordt te antwoorden met ja of nee. Dat korset beknelde De Wolf hoorbaar, want negen van de tien vragen beantwoordde hij met een resem volzinnen. Alleen bij die ene hield hij zich aan het format. “Geloof je nog in een zege van Philippe Gilbert in Milaan-Sanremo?” De Wolf zei: “Nee.”