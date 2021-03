COLUMN. “Ja, het is in de naam van de vader dat Mick Schumacher doet wat hij doet. Maar geldt dat niet voor vele zonen?”

Zestiende. Ziedaar het debuut van Mick Schumacher als formule 1-rijder. Zestiende en laatste. Ongetwijfeld zou Michael Schumacher zijn duim hebben opgestoken, mocht hij dat nog kunnen. Zo zijn vaders. Mick was nog een puber toen hij acht jaar geleden met zijn papa ging skiën. Het hoofd van papa raakte een rots. Sindsdien is papa’s gezondheidstoestand het best bewaarde geheim in de sportwereld. Ja, papa ademt. Maar beweegt hij nog? Denkt hij nog? Weet hij dat zijn zoon daar in Bahrein de eerste van vele vergeefse pogingen heeft gedaan om papa’s veel te grote schoenen te vullen? En zo ja, wat heeft hij dan gevoeld? Oprechte trots? Of zou hij hebben vastgesteld dat zoonlief niet alleen het aangename karakter van zijn moeder heeft geërfd, maar ook haar rijvaardigheid?