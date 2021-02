COLUMN. ‘Intimiderend, die boekenwand van Mia Doornaert. Op mijn salontafel ligt straks De Wielergids van HLN’

Diep onder de indruk, om niet te zeggen geïntimideerd was ik toen mij vorige week een inkijk werd geboden in het interieur van Mia Doornaert. Mijn favoriete barones werd thuis geïnterviewd voor een documentaire over de betreurde Johan Anthierens, hij die bij leven bijna even tegendraads was als Mia zelf. Adembenemend was de setting van het interview. Zo ver het oog reikte zag je naast en achter mevrouw Doornaert alleen maar boeken, van het parket tot het plafond, dat je dacht: hoe kan iemand in één mensenleven zo veel schoonheid en wijsheid in zich opnemen? In videoconferenties en webinars valt het op dat intellectuelen zichzelf graag in beeld nemen tegen een achtergrond van boeken, liever dan met hun aquarium als decorum. Zelf poseer ik bij voorkeur voor mijn tweeling van Miele, wasmachine en droogkast assorti. Maar desgewenst zou ik mezelf net als Mia kunnen kadreren binnen een wand vol boeken. Ik heb ze staan, die boeken, maar het verschil is: de meeste heb ik niet gelezen.