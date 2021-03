COLUMN. Ik wil best een fetisjist worden genoemd, maar niet door Conner Rousseau omdat ik tegen de avondklok ben

Ik ben een fetisjist. Toon mij een hooggehakt vrouwenbeen in zwart nylon en mijn bloed gaat sneller stromen. Ik hoef het niet eens te zien. Lezen kan volstaan, zoals in ‘La Superba’ van Ilja Leonard Pfeijffer. Daar gaat het om een geamputeerd been, verloren gelegd in een steegje van Genua. Ik ben een fetisjist. Welhaast wellustig betaal ik 90 euro voor een fles Château Léoville-Barton, terwijl ik dat nooit zal doen voor een fles Château Léoville-Poyferré, ook al zijn de twee elkaar waard, liggen ze naast elkaar in Saint-Julien en zou ik ze blind geproefd niet van elkaar onderscheiden. Dat neigt naar snobisme, maar het is fetisjisme. Net als mijn obsessie met SCIC, niet zozeer het keukenmerk als wel het wielertruitje waarmee Gianbattista Baronchelli en Giuseppe Saronni ooit reden. Nader ik op de A1 tussen Milaan en Bologna de stad Parma, dan weet mijn vrouw dat ik eerst ga blozen en vervolgens een traan wegpink wanneer ik voorbij de langgerekte façade van de zwart-witte SCIC-fabriek rijd. Dan zeg ik: “Kijk daar.” Dan zegt zij: “Ik weet het. Je zegt dat elke keer. Ga je gang. Huil maar. Ik ben er even niet.” Twee kilometer verder zeg ik dan: “Sorry, nostalgie.” En zij: “Nee, fetisjisme.”