COLUMN. Hoezo, Parijs-Roubaix zou niet doorgaan? Zo los je dat op

Ons buitenlandbeleid is in goede handen. Daar zijn bevriende en vijandige mogendheden het over eens. Sophie Wilmès (MR) is de eerste brunette op Buitenlandse Zaken, Ludivine Dedonder (PS) de eerste blondine op Defensie. Hun deskundigheid, de vrucht van jarenlange ervaring op het hoogste niveau, garandeert dat België zich niet halsoverkop in wespennesten over de hele wereld zal storten. Wilmès noch Dedonder zult u loze dreigementen horen uiten. Hen zult u niet betrappen op beginnersfouten zoals Barack Obama, toen die uitriep dat de Syrische president Assad zijn rode lijn had overschreden, maar hem vervolgens ongemoeid liet. Hen zult u niet betrappen op luidkeelse verontwaardiging over wat de Chinezen zoal uitvreten met die arme Oeigoeren, want als je elk heropvoedingskamp en elk vermoeden van genocide moet vergelden met een economische boycot of een militaire interventie, dan ben je ver van huis. En dat kan als minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie niet de bedoeling zijn.