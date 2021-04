COLUMN. “Hoezo, football supports change? Doe waar u goed in bent, Roberto Martínez, en maak de Duivels kampioen”

Lachaert wacht niet meer op rechter om El Kaouakibi uit de partij te zetten: “Ze kreeg 24 uur”

5:00 Dan toch. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert startte gisteren de procedure op om Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi uit de partij te zetten. De Antwerpse was al sinds februari geschorst in afwachting van het oordeel van een rechter, maar de partij is het beu om mee de klappen op te vangen voor iets waar ze niets mee te maken heeft. En dus gaat Lachaert over tot actie - al kan hij niet verhinderen dat ze in het parlement blijft zitten.