COLUMN. Het ziektebriefje heeft nut, zelfs voor twee of drie dagen. Het geeft mentale rust om die datum op papier te hebben

Als het over kinderen gaat, zou ik helemaal pro zijn: weg met dat doktersbriefje, zoals deze week werd voorgesteld. Zo ben je tien keer per jaar een zinloze visite bespaard, want hoe gaat dat? Je ziet meestal de avond tevoren al dat er iets broeit. Ogen die kadul staan, spaghetti die blijft liggen. De volgende ochtend: een bedompte lucht in de kamer. “Ziek”, murmelt de zieke. Troostend geef je klapjes op een klamme hand. “Ocharme.” Maar ook: “Verdomme, weer aan een ellendig briefje zien te geraken.”