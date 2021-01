Column. Het is de traagheid - en niet mevrouw X uit Edegem - die ons straks honderden extra doden kost

Werkelijk niemand in Vlaanderen heeft zich ooit schandelijker gedragen dan die skiënde moeder uit Edegem, op Bart De Pauw na uiteraard. Zullen we haar maar meteen opknopen aan de hoogste boom? Als daar nog een tak vrij is tenminste, want ook Natalia ‘Barbados’ Druyts hangt daar al, naast De Pauw natuurlijk. En zullen we als volksgericht het snelrecht in eigen handen nemen of moeten we ook daarvoor weer wachten op de formele toestemming van het Agentschap Zorg en Gezondheid, toestemming die doorgaans langer onderweg is dan een pakje van bpost? Want discussie over de verpletterende verantwoordelijkheid van mevrouw, zoals haar burgemeester het uitdrukte, kan hier niet zijn. In het tijdperk van de Britse variant is een skireis naar Zwitserland het zwaarste vergrijp.