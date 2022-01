COLUMN. Herwig Van Hove (82) schrijft een boek. Ik mis hem op tv. Zijn balorigheid, zijn baldadigheid

Zou hij ziek zijn? Ik heb het me de voorbije drie jaar geregeld afgevraagd. Sinds hij 80 werd, viel er in de media geen spoor meer te bekennen van Herwig Van Hove, hij die ooit kind aan huis was in televisiestudio’s en betrokken in elke zichzelf respecterende controverse. Zou hij zijn levenslange strijd tegen wat Johan Anthierens het domdenken noemde hebben gestaakt? Nee, blijkt uit ‘Het Laatste Woord’, zijn pas verschenen laatste boek voor hij te gepasten tijde in zijn zelf ontworpen doodskist gaat liggen. Van Hove is alive and kicking tegen velerlei schenen. Getuige volgende anekdote. “Mijn vrouw en ik gingen eten in een sterrenzaak. Zij neemt het menu, ik wil van de kaart kiezen. Kan niet, zegt de chef, het menu is voor heel de tafel. Dus ik pak mijn servet, sta recht, ga aan een andere tafel zitten en zeg: ‘Nu ga je doen wat ik zeg.’ Hoe dom kun je zijn?”