COLUMN. Heel Vlaanderen geprikt tegen 11 juli? Bel Beke. Voor wanhoop: druk 1. Voor woede: druk 2

LIVE. Duitse onderzoe­kers vinden onzuiverhe­den in vaccin AstraZene­ca - Australi­sche staat Victoria gaat week in lockdown

5:06 België voert een leeftijdslimiet in voor het Johnson & Johnson-vaccin, nadat een buitenlandse vrouw jonger dan 40 jaar aan het vaccin is overleden. De Europese Commissie eist intussen tegen september 300 miljoen vaccins van Astrazeneca. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.