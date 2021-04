COLUMN. Gun onze olympiërs hun vaccin. Ongelijke leggers? Ja, maar niet met ongelijke kansen

Waar is de tijd dat Belgische atleten op Olympische Spelen grossierden in lood om oud ijzer? Liefst elf medailles worden België in Tokio voorspeld: tweemaal goud, viermaal zilver en vijfmaal brons. We moeten ze daar alleen nog even gaan afhalen, met een lijf in topvorm en een hoofd zonder zorgen. Dat vereist dan wel dat onze topatleten liever vandaag dan morgen gevaccineerd worden. Zonder vaccin gaat het straks stormen tussen de oren en zal het lijf niet doen wat het moet doen. Dat is fataal, want op olympisch niveau is het verschil tussen alles of niets een banddikte, een neuslengte, een ademstoot, een lendenruk. Eén ogenblik van onoplettendheid, een nanoseconde van twijfel en weg is die medaille, levenslang.