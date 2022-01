COLUMN. “Grootse verwachtingen, we hebben ze intussen wel verdiend. En toch. Ik wens u vooral het kleine geluk toe”

Op vele ochtenden, in dat nieuwe jaar: zachtgekookte eitjes bestrooid met het fijnste zout. Pistolets die bij de eerste hap Het Geluid maken, geen boterham die zoiets kan. Koffie tegen het gehemelte, trouwe dealer van je ochtendshot. Zo weinig mogelijk boostershots. Tequilashotjes op luide, morsige avonden met vrienden. Even geen verantwoordelijke burger zijn, geen flukse werknemer, niet de best mogelijk versie van jezelf. Wel de minder fraaie editie, bij mensen die dat begrijpen. De volgende ochtend: een lange, lange douche. Lange wandelingen met een kind, van januari tot december. Zijn hand in jouw jaszak, met je vingers streel je het knuistje, hij vertelt en jij dient alleen maar te luisteren. Af en toe trekt hij zijn handje terug, zijn neusje jeukt, dan weer de jaszak in. Hij vertelt over giraffen en je voelt zijn geluk. Gelukzalige massages. Warme olie die over de paternoster van je wervels vloeit. Een masseur met de ijver van een pizzabakker. Op flanellen benen naar huis.