COLUMN. Groepjes op WhatsApp kunnen riskant zijn. Maar je sukkelt erin voor je het goed en wel beseft

Kunnen 14-jarigen ook bij ons als rekkenvul­ler aan de slag? En wat is het minimum­loon van een jobstudent? Expert Stijn Baert legt uit

Albert Heijn laat 13- en 14-jarigen in Nederland werken voor amper 3,94 euro per uur. Vakbonden en PVDA schreeuwen moord en brand, want Ahold, het moederbedrijf boven Albert Heijn, heeft ook Delhaize in haar zak. “Worden jonge werkkrachten de toekomst als alle winkels verzelfstandigen?”, wantrouwen ze. Vier vragen aan professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent).