COLUMN. ‘Geniet ervan’ klinkt soms als een dwangbevel. Maar voor een zomerdag als deze bestaat geen betere wens

Elke zaterdag blikt onze columniste terug op de week. Deze keer vormde die vooral de warme aanloop naar een tropische zaterdag. Eén die waterpistolen en ballonvaarten zal kennen, studenten met het hoofd onder de kraan en poezen die de koelte van de kelder zoeken. Lillend vlees in korte topjes, ‘The Girl From Ipanema’ op de radio. ‘Genieten’ is een woord dat in onze samenleving té vaak gebruikt wordt, maar nu is het gepast.