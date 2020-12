Column. Geen baarmoeder, geen recht op een mening? Ik twijfel of we daar gelukkiger van worden

België intussen in top vijf van Europese landen die coronavi­rus best onder controle hebben

4 december Ons land krijgt het coronavirus steeds beter onder controle. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Waar we iets meer dan een maand geleden nog de slechtste leerling van de coronaklas waren, staan we nu op de vijfde plaats in de lijst van landen met het laagste aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in veertien dagen.