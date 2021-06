COLUMN. ‘Gaat die Ronaldo toch wel dwarsliggen, zeker!' Sponsors moeten ook maar eens hun spierballen tonen

Michel van den Brande: “300% zeker dat gebouw stelling meesleurde. Andersom is onmogelijk”

18 juni Michel van den Brande, bekend van ‘The Sky is The Limit’, is als stellingbouwer betrokken bij de ramp in Antwerpen. De stelling bij het gebouw dat instortte, is van Kontrimo, het bedrijf van de Bekende Vlaming. Die is er 300% zeker van dat het gebouw de stelling heeft meegesleurd, en niet andersom. “Met die stelling was alles in orde”, reageert Michel bij VTM NIEUWS. Volgens de politie zal het onderzoek dat moeten uitwijzen.