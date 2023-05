COLUMN. Freddy Husqvarna doet altijd zijn job. Mort niet. Staakt niet. Is nooit ziek. Valt nooit uit. Freddy is de ideale werknemer

Baron Guy Ullens laat voor het eerst van zich horen nadat ‘Mimi’ door zijn zoon werd gedood: “Ze was géén boze stiefmoe­der”

“Mimi heeft kleur in mijn leven gebracht.” Nu de reconstructie van de moord op de liefde van zijn leven achter de rug is, doorbreekt baron Guy Ullens de Schooten (88) via zijn advocate het stilzwijgen. Hij noemt het onaanvaardbaar dat ‘zijn Mimi’ afgeschilderd wordt als de boze stiefmoeder. “Nét zij heeft tot op het laatste geprobeerd om het goed te krijgen met de kinderen.”