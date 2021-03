COLUMN. ‘Fasten seatbelts. We gaan versnellen. Onze vaccinatiedrang is niet te stuiten. Belgian Tornados!’

Fasten seatbelts. We gaan versnellen. Israël, de Britten en de Amerikanen zijn gewaarschuwd: let op voor België, want groot is de kans dat we hen straks inhalen en ter plekke laten. Erop en erover in onze niet te stuiten vaccinatiedrang, gedreven door ministers en topambtenaren die hun koudwatervrees altijd hebben verkocht als voorzichtigheid maar nu het licht hebben gezien. De hele kudde is de rivier al overgestoken. België is de laatste gnoe op de oever. Als er al krokodillen op de loer lagen, dan zijn die inmiddels volgevreten. Go!