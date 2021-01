COLUMN. “Een wereld die Donald Trump overleeft, kan elke president aan. Zelfs Joe Biden”

Amerika heeft de voorbije veertig jaar geen betere president gekend dan Donald Trump, op Ronald Reagan, Barack Obama, Bill Clinton, vader Bush en zoon Bush na. Trump was een idioot. Een nuttige idioot, dat wel. Hij heeft het onweerlegbare bewijs geleverd dat ook de machtigste man ter wereld niet bij machte is om zijn land onherstelbare schade toe te brengen, alle verwoede pogingen daartoe ten spijt. Hij is het glorieuze bewijs dat zelfs een psychopaat in het Witte Huis niet volstaat om de wereld om zeep te helpen. Dat vind ik een uitermate geruststellende, ja, zelfs opbeurende gedachte. Het is Trumps meest waardevolle nalatenschap, weliswaar op korte afstand gevolgd door zijn kapsel, het meest wortelkleurige sinds die keer dat Pieter De Crem met oranje getinte krullen opdook in de Kamer en dat op de zon van Salamanca stak om de offday van zijn coiffeur te vergoelijken.