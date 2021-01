COLUMN. “Dit is hét moment om Björn Soenens naar Peking te verbannen. Shanghai mag ook”

Van alle Vlaamse correspondenten in Amerika is Björn Soenens (VRT) met voorsprong de meest eloquente en de meest onderlegde, op Greet De Keyser (VTM) na uiteraard. Soenens is een driesterrenverteller. Hij brengt zijn verhalen op briljante wijze, onvoorspelbaar gekleed, divers gecoiffeerd en met een bariton die niet alleen Johan Museeuw als muziek in de oren klinkt. Björn Soenens houdt van country. Gefluisterd wordt dat het niet de stem van Waylon Jennings is die je hoort, vlak na Kris Kristofferson en net voor Johnny Cash, in de derde strofe van ‘Highwayman’, maar de zijne. Niemand maakt Soenens monddood. Snij hem doormidden en hij kruipt verder, een regenworm gelijk. Dat zegt hij zelf, maar laat het vooral niemand op ideeën brengen.