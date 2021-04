COLUMN. Dierenwelzijn wordt in tijden van corona ernstiger genomen dan mensenwelzijn

Filip Callemeyn gooit de handdoek. De West-Vlaamse producent van foie gras heeft een aanvraag tot stopzetting ingediend. Dat meldt ons met al dan niet gepaste trots minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Een bloeiend bedrijf wordt met belastinggeld opgedoekt in naam van de beschaving. Symboolpolitiek is dat, want de eendenkwekerij van Callemeyn is de enige in Vlaanderen en de Belgische kweek van foie gras staat voor één duizendste van de wereldproductie. Dat Wallonië ongestoord verder boert, is Weyts geen zorg. Hij maakt bij ons een einde aan wat hij het dieronwaardige dwangvoederen noemt, de afmestfase van twaalf dagen die het einde inluidt van een voor het overige gelukzalig verlopen eendenleven in het bucolische Bekegem, deelgemeente van Ichtegem. Die lelijke laatste levensfase duurt bij een mens doorgaans langer dan bij een eend van Callemeyn, maar dat terzijde. Op vele banken klinkt nu applaus voor Weyts, want wie kan aan die vetgemeste lever nog genot beleven, wie krijgt dit nog door zijn strot? Wel, ik dus.