COLUMN. ‘Die trein op, met zijn allen. Blankenberge, Knokke, Oostende: here we come’

Is ze zot geworden? Zo laat zich de reactie van de Wetstraat samenvatten op het dreigement van spoorbaas Sophie Dutordoir. Als de politiek niets beters kan verzinnen dan dat reizigers verplicht aan het raam plaatsnemen, dan legt ze het treinverkeer naar de kust nog liever lam, dreigde Dutordoir. Een dag eerder had ze al een waarschuwingsschot gelost: “De NMBS raadt mensen sterk af om vandaag en de volgende dagen met de trein naar de kust te reizen.” Dat klonk alsof de CEO van Proximus u morgen zou vragen of u al eens een abonnement op Telenet heeft geprobeerd. Maar de goede verstaander weet wel beter. Dit was haar manier om de spot te drijven met de minkukels die haar en ons besturen. Tel het IQ van de jongste drie voogdijministers van de NMBS bij elkaar op en met wat goede wil is de som gelijk aan het hare. U moet weten: Sophie Dutordoir (58) is superieur intelligent, zoals wel meer Romaanse filologen die in de jaren tachtig zijn afgestudeerd in Gent.