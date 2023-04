COLUMN. Die ochtend op de Koninklijke Militaire School. Gesprek tussen Tim Desimpel (18) en Gabriël van Saksen-Coburg (19)

ONZE OPINIE. “Het IMF maakt voor eens en voor altijd duidelijk: we zitten op een zinkend schip”

Het nieuws dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ons land in 2028 bij de slechtste leerlingen van Europa ziet eindigen, is niks om vrolijk van te worden. “Maar het is de realiteit", schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Niks doen en hopen dat het zo'n vaart niet zal lopen, is geen optie. Iedereen zal offers moeten brengen. Iedereen zal een beetje bloeden.”