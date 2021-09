COLUMN. De parel van het WK tijdrijden: Damme. Burgemeester: Joachim Coens. Waarom dan in het schietkraam van de Wetstraat staan?

Heeft u ook zo liederlijk genoten van de tijdrit tussen het zand van Knokke en ’t Zand van Brugge? Heerlijke thuismatch was dat. Start met het achterwiel in de Noordzee. Casino. Rubensplein. Lippenslaan. Het feest van de herkenning. ‘Zie je dat kerkje daar, José? Daar ben ik getrouwd.’ ‘Ik ken dat hier, Renaat. Daar achter de hoek, daar woont mijn dochter.’ ‘Hier langs de Reien, waar Asgreen nu passeert, dat is het huis van Michel D’Hooghe, José.’ Maar het mooiste deel van de tijdrit lag niet in Knokke of Brugge, wel daar tussenin. In Damme, stadje met meer palingen dan inwoners. Lijnrechte, parallelle kanalen: Schipdonk en Leopold, in de volksmond de Stinker en de Blinker. En haaks daarop: de Damse Vaart. Dat pas gegoten asfalt naast het water, je zou het opgelikt hebben. De luchtbeelden van dat water tussen een kaarsrechte erehaag van bomen, zo hoog als sequoia’s, en daartussen Van Aert versus Ganna, hun perfecte lijven in stroomlijn: geiler wordt wielrennen niet. Toch miste ik iemand, daar boven Damme. De burgemeester. Geen drone die hem lokaliseerde. Geen vermelding door Renaat of José. Niet eens een slap zwaaihandje naar de helikopter. Waar zat je, Joachim Coens? Want nergens blinkt zijn CD&V als daar in Damme, en nergens stinkt hij als in Brussel.