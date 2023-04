COLUMN. De nieuwe modetrend is ‘blokette’. Waarmee bewezen is: alles komt inderdaad terug

Speelzalen schoten als paddenstoe­len uit de grond: hoe snooker ooit een hype zoals padel was

Luca Brecel heeft de aandacht voor snooker doen opflakkeren. Opnieuw, want in de jaren tachtig en negentig was snooker het padel van vandaag. Overal schoten snookerpaleizen als paddenstoelen uit de grond en greep jong volk naar de keu. Het verhaal van een rage, en hoe die weer overwaaide.