COLUMN. De kiezer is helemaal klaar met de opportunistische personeelspolitiek van Open Vld

Steeds meer mannen laten zich sterilise­ren

Steeds meer Belgische mannen ondergaan een ‘knipje’. Dat schrijft De Zondag. Vorig jaar kozen 8.898 Belgische mannen voor een vasectomie, of bijna 25 per dag. In 2021 waren dat er 7.100, in 2020 nog 5.832.