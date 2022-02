COLUMN. De ene Jean Janssens (22) is de andere (77) niet. De ene is een non-binaire acteur, de andere dokwerker en ex-Gouden Schoen

België en Noorwegen onderteke­nen nieuwe energiesa­men­wer­king: “Niet alle eieren in dezelfde mand leggen”

Premier Alexander De Croo heeft vandaag samen met zijn Noorse collega Jonas Gahr Store een verregaande energiesamenwerking ondertekend. Die verdere samenwerking moet de Belgische energiebevoorraading ten goede komen: "We mogen niet alle eieren in dezelfde mand leggen”. Minister van Energie Tinne Van der Straeten en haar Britse ambtgenoot Greg Hands hebben dan weer een memorandum of ‘understanding’ ondertekend over de versterking van de energiesamenwerking. Zo komt er een tweede stroomkabel tussen beiden landen.

