COLUMN. Chef-kok Tom (35), papa van 2, die strijdt tegen kanker: “Tot acht uur ‘s morgens feesten lukt niet meer. Door de leeftijd, niet de ziekte”

Algemeen en permanent rook- en vuurverbod in Vlaamse bos- en natuurge­bie­den

Vanaf morgen geldt in de Vlaamse bos- en natuurgebieden een algemeen en permanent rook- en vuurverbod. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het is nu al verboden om vanaf risicocode geel daar te roken of vuur te maken, maar dat verbod wordt nu dus veralgemeend. "Vlaanderen heeft al zo weinig natuur, dan moeten we er ook alles aan doen om die zo goed mogelijk te beschermen", zegt Demir.

8:14