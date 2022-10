COLUMN. Chef-kok Tom (35), papa van 2, die strijdt tegen kanker: “In het ziekenhuis werd ik al snel gepaired met kamer-lot-genoten tegen wil en dank”

Eerst kwam corona, daarna de ongeneeslijke kanker. Hooguit 2,5 jaar heeft chef-kok Tom van Lysebettens (35) van Cochon de Luxe in Gent nog te leven. Dat doet de papa van Leo (5) en Daniel (7) voluit en met veel humor. Elke week schrijft hij over zijn goede en slechte dagen. Zoals over zijn verblijf op kamer 18 in de K12 van UZ Gent en zijn lotgenoten aldaar.