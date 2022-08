COLUMN. Chef-kok Tom (35), papa van 2, die strijdt tegen kanker: “Ik ga op vakantie en neem dit jaar mee: een stoma”

Antwerpen Fernand Huts: “Begrijp niet wat er kon branden in lege Boerento­ren”

Een korte, felle brand in de Boerentoren aan de Eiermarkt zorgde donderdagavond even voor zenuwachtigheid bij de Antwerpse brandweer. Na de zware brand op de UA-universiteit en de brand in kasteel Boekenberg in Deurne leek het er even op dat de hulpdiensten weer voor een moeilijke klus zouden komen te staan. “Na een half uur intensief blussen hadden wij de brand al onder controle”, zegt woordvoerder Kristof Geens van de Antwerpse brandweer.

19 augustus