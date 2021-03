COLUMN. Buiten, buiten, buiten? Eén menselijke basisbehoefte dreigt daarbij onder onhoudbare druk te komen, bij gebrek aan toiletten

Barbecue met acht? Of toch met tien? Het Overlegcomité raakte het niet eens. En dus werd Dancing Dimi erbij gehaald — politiek rijmt hier als vanouds op vogelpik. Onder applaus van de ministers mikte onze dartsheld zijn pijltje in de 10. Het is dat Dimi niet gedronken had, anders hadden we straks een tuinfeest kunnen organiseren voor niet tien, maar twintig man. Ook daar had het Overlegcomité dan wel een wetenschappelijke draai aan gegeven. Voortschrijdend inzicht dekt in tijden van corona elke lading. Het is het sluitend alibi voor elke ommezwaai. Helaas is het met ons beleid zoals met Dancing Dimi zelf: altijd net niet.