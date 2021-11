COLUMN. Briljante man, die Hans Kluge van de WHO. Maar wie zijn steenkolenengels beluistert, riskeert blijvende gehoorschade

Hans Kluge is een Belg om trots op te zijn. De West-Vlaming is directeur Europa voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Kluge heeft gewerkt in Liberia, Somalië en Siberië. Schaars zijn de artsen die dat gedaan hebben, schaarser nog de artsen die het kunnen navertellen. Gisteren stuurde hij op VTM, VRT en zowat elke andere Europese nieuwszender een waarschuwing uit: als we niet dringend nog meer vaccineren, sterven er de komende drie maanden nog eens een half miljoen Europeanen aan Covid-19. Dat is althans wat ik achteraf gelezen heb. Want op het moment zelf dat Kluge die voorspelling uitsprak, was zijn boodschap mij ontgaan. Dat overkomt me bij hem keer op keer. Zo ontredderd ben ik dan door zijn Engels dat ik geen oor heb voor wát hij zegt, alleen voor hoé hij het zegt. Briljante man, maar niemand, zelfs Louis van Gaal niet, spreekt lelijker Engels dan hij. Kluges klanken omschrijven als steenkolenengels is een belediging voor alle havenarbeiders en kompels. Er hoeft wat mij betreft geen celstraf op te staan, maar een werkstraf lijkt me billijk.