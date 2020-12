COLUMN. “Beste studenten, weet dat jullie tijd komt”

Beste studenten

Ja, dat was even schrikken, toen dinsdag bekend raakte dat jullie nog tot 21 maart achter de computer zullen zitten. Er kwam protest, er waren open brieven, maar wat zijn jullie ermee, beste studenten? Het blijft maart. De feestdagen, de examens, de eerste lentezon, het zal allemaal hetzelfde voelen. Computer aan. Computer uit.

Jullie voelen je in deze crisis over het hoofd gezien, en niet onterecht. Er zijn altijd mensen die denken dat de generatie ná hen het makkelijker heeft, en dus niets te klagen, mondjes toe. Jullie met je Spotify en AirPods, terwijl wij ons nog moesten behelpen met een walkman en een paar cassettes, waarbij de muziek steeds trager klonk naarmate de batterijen langzaam leeg raakten. Jullie met je gestoomde latte met havermelk , terwijl wij gewoon cola dronken. Er is altijd een beetje onbegrip van de vorige generatie naar de volgende.

Quote Wij hebben jullie laten opgroeien in een maatschap­pij waarin alles wat je voor 23:59 uur bestelt de volgende dag geleverd wordt. Nu moeten wij zeggen: misschien volgend jaar, en zorg maar dat je om 23:59 uur thuis bent.

Maar vooral: veel liefde. Geloof het of niet, maar net dát speelt ons parten. Altijd hebben wij jullie kunnen helpen, wij waren er in nood en wij deden dat graag. Lekte er een kraan op jullie kot, dan kwam vader toegesneld om het gedrup weg te krijgen. "Die ouwe is toch nog nuttig", zag je de zoon dan denken. Moeders op hun beurt gaven kommetjes met spaghetti mee, "want eet jij daar wel genoeg, jongen?" Of er genoeg gedronken werd, daar twijfelden ze niet aan. Soit. Nu staan wij hier, een beetje te draaien. Wij hebben jullie laten opgroeien in een maatschappij waarin alles wat je voor 23:59 uur bestelt de volgende dag geleverd wordt. Nu moeten wij zeggen: misschien volgend jaar, en zorg maar dat je om 23:59 uur thuis bent. Dat voelt slecht, wij zouden liever iets doén.

Begrijpen jullie ons onbehagen? Jullie worstelen mentaal, maar het beste wat wij te bieden hebben, is een Geluksdriehoek, betaald met overheidsgeld, die komt vertellen "dat het oké is om je uit balans te voelen". Psychiaters komen dat al jaren op televisie vertellen, gratis en voor niets. Wij zeggen: "Zoek hulp en práát erover", maar vergeten daarbij dat de wachtlijsten voor de psychiatrie enorm zijn en dat therapie veel deugd kan doen, maar ook geen wonderformule is. Vroeger dan we hadden gewild, moeten we jullie een harde les leren: dat je in deze wereld maar beter heel goed je eigen plan kan trekken.

Quote Je moet het maar doen, jong zijn in 2020. We zeggen te weinig hoe fier we zijn op jullie

Tegelijk doen wij een enorm beroep op jullie solidariteit. Wij drukken jullie op het hart om voorzichtig te zijn, "want je zou toch niet willen dat opa sterft?" Helemaal eerlijk is dat niet. Als opa sterft, kan dat ook wel zijn omdat de dood nu eenmaal bij het leven hoort, of omdat hij iets te graag likeurpralines en sigaartjes kocht, of omdat opa een slecht lotje trok bij een rotvirus. Wij zoeken bij dat virus nog de weg vooruit, altijd met de bekommernis: "Doen we het goed? Wat doen we fout?"

Intussen moeten wij onszelf recht zien te houden, geld verdienen, de borden met spaghetti vullen. Begrijpen jullie dat het er soms niet meer bij kan, hoe lastig het nu studeren is? Hoe studenten kreunen onder de taken? Jullie hebben gelijk en we horen jullie. Maar wij moeten de kar vooruit sleuren, en zoals een vermoeide leerkracht roepen wij soms: "Jongens, hou jullie nu eventjes nuttig en in stilte bezig!" Sorry. Je moet het maar doen, jong zijn in 2020. We zeggen te weinig hoe fier we zijn op jullie.

Quote Ja, corona pakt jullie veel af, ventileer dat zo vaak als nodig is. Maar tijd doet zijn werk

Weet: jullie tijd komt. Geloof ze niet, de slogans die wijsmaken dat het leven kort is en dat alles nú, nú, nú moet gebeuren. Dat zijn doorgaans leuzes die geld willen aftroggelen: 'Koop vandaag! Morgen bestaat niet!' Onzin, er is nog heel lang te gaan, doorgaans lang genoeg om te herkansen en schade in te halen. De feestjes die jullie straks zullen kennen, zullen van een uitbundigheid zijn die wij nooit hebben gekend - dat gaat nogal wat geven.

Bovendien: de sterkte en de maturiteit die jullie nu opbouwen, zijn van een niveau dat wij als 20-jarigen nooit hebben behaald, wij waren toen nog onnozel. Ja, corona pakt jullie veel af, ventileer dat zo vaak als nodig is. Maar tijd doet zijn werk. Ze komen, de dagen waarop jullie zullen beseffen: 'Aan heel dat gedoe heb ik iets overgehouden'. Echt. De tegoedbon die jullie in handen hebben, is enorm. Hou hem stevig vast. De tijd komt.

