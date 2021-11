COLUMN. Beste politievakbond, denkt u nu echt dat u mijn sympathie afkoopt met boetevrije weken?

Geachte Vincent Houssin, graag richt ik mij heden tot u in uw hoedanigheid van machtigste en verstandigste vakbondsleider van de politie, tevens de best gecoiffeerde. Groot is als burger van dit land mijn respect alsook mijn dankbaarheid voor het plichtsbesef en de competentie waarmee tienduizenden politiemensen dag en nacht een veelheid aan complexe taken op bevredigende wijze ten uitvoer brengen, een zeldzame uitzondering niet te na gesproken. In elke beroepsgroep, zo groot als een vol Koning Boudewijnstadion, heb je idioten, racisten, fascisten, corrupten en potentaten, maar de aanname dat die in de uwe tien keer talrijker zouden zijn dan in andere beroepsgroepen, getuigt van grote vooringenomenheid — tien keer is echt wel overdreven.