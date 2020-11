Column. Beste jongelui, dingen veranderen vereist méér dan een paar boze tweets

Al ruim 130.000 personen kregen pro­ces-ver­baal voor inbreuken op coronamaat­re­ge­len

27 november Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart en tot 22 november hebben de politiediensten al tegen 131.400 personen een proces-verbaal opgesteld voor inbreuken op de coronamaatregelen. Dat meldt de steundienst van het Openbaar Ministerie vrijdagavond. Het gaat om 116.568 verdachten betrokken in correctionele dossiers, volwassenen dus, 14.138 minderjarigen betrokken in jeugddossiers, en 694 verdachten betrokken in dossiers bij de arbeidsauditoraten.